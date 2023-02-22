【初代iPhone】蘋果未開封iPhone　16年後價格飆升逾百倍

▲ 美國紋身藝術家Karen Green近日在拍賣網LCG Auctions上，以63,356.4美元（約50萬港元）售出首代8 GB iPhone。

蘋果（Apple）一向是智能手機業的龍頭，擁有眾多忠實用戶，其出產的iPhone至今仍是全球暢銷產品。而最近，美國的拍賣網上的交易紀錄，則完美體現了iPhone的價值。

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美國紋身藝術家Karen Green近日在拍賣網LCG Auctions上，以63,356.4美元（約50萬港元）售出首代8 GB iPhone，比2007年時的價格599美元（約4,691港元）高出100倍。此次拍賣在2月2日開始，底價為2,500美元（約2萬港元），共有27人參與網上出價。

Karen Green透露，該iPhone是當年朋友祝福她新工作順利，而贈予她的禮物。但她當時已有新手機，亦不想為使用iPhone而轉換電訊商，故沒有開封，將其放在櫃上12年。直至她2019年出演節目「The Doctor & The Diva」時，估價師估計她帶來的iPhone值5,000美元（約3.9萬港元）。

Karen Green當時稱，意識到iPhone永不過期。而看見早前在同一拍賣網上售出的初代iPhone以39,339美元（約31萬港元）成交，她便認為是時候把她的iPhone出售，以為其紋身工作室提供營運資金。

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責任編輯：歐朗欣

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