【美股焦點】美股不眠夜　拆解美債息走勢波動　10年期美債息升越3.9厘

▲ 【美股焦點】拆解美債息走勢波動

美國債息急升，2年期債息撲4.7厘，10年期債息升越3.9厘，債息上升有兩個原因，第一是美國通脹壓力，儲局需加息為經濟過熱降溫，第二是美國債務違約風險，美國違約風險非常低，10年期美債更號稱無風險利率，「美國不會違約的」，不過數學專家或投資者家，在風險當前總會計算到避險的數值，從而這兩因素都令市場減持債券，在債格下跌之下，債息上升。

不過，俄烏戰爭一周年，地緣政治危機升溫，資金亦有避險需求，故湧入債市，刺激債價上升，債息下跌。另外，美國違約風險亦會令資金避險，但最後仍會選擇湧入最穩陣的美債，例如2011年債務上限危機，美國違約風險便令標普降美國債務評級，資金最後亦是選擇美債及美元來避險，令債價升，債息跌。

債息之波動，亦因此而起。原本美國通脹影響屬中長綫因素，戰爭屬短期因素，而美國債務違約風險則非常低。不過，俄烏戰爭亦已經歷1年了，已不是短期因素，更有着與美國通脹壓力的相互關係，形勢更添複雜。

歐美最新PMI數據佳，更令央行有更大的加息空間，又刺激債息上升。

故債息上升，則壓抑科技股下跌；如果俄烏局勢升級，資金避險湧入債市，則令債息下跌，令科技股有喘息空間，道指曾跌逾500點，納指曾跌逾2%，各位投資者又伺機挨眼瞓緊盯有沒有執平貨的機會，美股又是不眠夜。

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記者：譚志偉