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【美股焦點】拆解美債息走勢波動　10年期美債息再撲3.9厘

股市 20:20 2023/02/21

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【美股焦點】拆解美債息走勢波動

美國債息趨升，2年期債息撲4.7厘，10年期債息撲3.9厘，債息上升有兩個原因，第一是美國通脹之下的加息壓力，第二是美國債務違約風險，兩因素都令市場減持債券，在債格下跌之下，債息上升。

不過，俄烏戰爭一周年，地緣政治危機升溫，資金亦有避險需求，故湧入債市，刺激債價上升，債息下跌。

債息之波動，亦因此而起。原本美國通脹影響屬中長綫因素，戰爭屬短期因素，美國債務違約風險則非常低。不過，俄烏戰爭亦已經歷1年了，已不是短期因素，更有着與美國通脹壓力的相互關係，形勢更添複雜。

歐美最新PMI數據佳，更令央行有更大的加息空間，又刺激債息上升。

而債息上升，則壓抑股市下跌。

【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄

【美國經濟】經濟學家埃里安：聯儲局實現通脹2%目標勢破壞經濟

【美國經濟】薩默斯：主張儲局3月加息50點子為時過早　惟剎停經濟風險升溫

記者：譚志偉

美股 外滙 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 戰爭 債券 地緣政治 加息 美國
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