【業績｜美股】家得寶業績遜預期　2023財年指引謹慎　盤前跌逾4%

▲ 【業績｜美股】家得寶業績遜預期 2023財年指引謹慎

道指成分股美國家具零售商家得寶（美：HD）公布上季業績，銷售額358.3億美元，按年升0.3%，略低於市場預測的359.2億美元；純利按年為34億美元，按年微升0.3%；每股收益為3.31美元，按年升2.5%，低於預期的3.27美元。家得寶解釋稱，通貨膨脹導致家裝產品需求減弱，導致供應鏈成本上升。

家得寶予以2023財年的前景展望謹慎，預計銷售額和可比銷售額將大致持平；經營利潤率跌至14.5%，主要是受累於員工成本上升，該公司早前斥資10億美元，用於時薪工的加薪。

該公司首席財務官 Richard McPhail 表示，商品行業會面臨壓力，消費者支出將持平，惟堅稱公司可在「任何環境中佔有一席之地」，並相信可克服任何市場壓力。

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記者：伍鍵文