  • 17°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中國第二大普洱茶商瀾滄古茶再遞表

新股IPO 20:30 2023/02/21

分享：

分享：

【新股IPO】中國第二大普洱茶商瀾滄古茶再遞表

內地第二大普洱茶商普洱瀾滄古茶第二度遞表來港上市，中信建投及招商證券為聯席保薦人。2022年總收益按年少17.1%至4.63億元（人民幣，下同）；純利按年跌44.8%至7220.5萬元，集團解釋去年疫情反覆以致部分門店中斷營運。

截至最後可行日期，普洱瀾滄古茶旗下所有門店已恢復正常營業，自營門店減少兩間至24間，經銷商門店減少27間至504間，其中3間位於香港。集團指雲南較少受疫情影響，供應鏈及廠房使用率並無受影響，西安、廣州及上海等地交付則受影響。集團指內地普洱茶市場「相對集中」，以2021年的5.1億元收益計算，瀾滄古茶為中國第二大普洱茶公司，市場份額2.8%。

集團預期集資額將作建立現代化物流及倉儲中心、建設及改良生產車間；銷售渠道、品牌建設及產品營銷；戰略投資及收購；升級IT設施及加強研發能力；以及一般營運用途。

普洱瀾滄古茶曾於去年5月底遞表，有關申請已於同年11月到期。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森第三度遞表　虧損收窄80%

【新股IPO】極兔速遞傳目標今年下半年在港IPO　集資或至少78億元

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 集資 普洱 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】普京停禁核條約　美企績遜　道指期貨跌300點　納指期貨跌1.1%（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜美股】家得寶業績遜預期　2023財年指引謹慎　盤前跌逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【北水＋恒指夜期】北水轉淨入4.7億　12億沽騰訊　恒指夜期微跌（不斷更新）
【北水＋恒指夜期】北水轉淨入4.7億　12億沽騰訊　恒指夜期微跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款