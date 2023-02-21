▲ 【新股IPO】中國第二大普洱茶商瀾滄古茶再遞表

內地第二大普洱茶商普洱瀾滄古茶第二度遞表來港上市，中信建投及招商證券為聯席保薦人。2022年總收益按年少17.1%至4.63億元（人民幣，下同）；純利按年跌44.8%至7220.5萬元，集團解釋去年疫情反覆以致部分門店中斷營運。

截至最後可行日期，普洱瀾滄古茶旗下所有門店已恢復正常營業，自營門店減少兩間至24間，經銷商門店減少27間至504間，其中3間位於香港。集團指雲南較少受疫情影響，供應鏈及廠房使用率並無受影響，西安、廣州及上海等地交付則受影響。集團指內地普洱茶市場「相對集中」，以2021年的5.1億元收益計算，瀾滄古茶為中國第二大普洱茶公司，市場份額2.8%。

集團預期集資額將作建立現代化物流及倉儲中心、建設及改良生產車間；銷售渠道、品牌建設及產品營銷；戰略投資及收購；升級IT設施及加強研發能力；以及一般營運用途。

普洱瀾滄古茶曾於去年5月底遞表，有關申請已於同年11月到期。

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記者：宋佩恩