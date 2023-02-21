▲ 【HSBC滙豐業績】祈耀年：1月份看到資本回流香港 短期看不到貸款需求有明顯增長

HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年在分析員會議上表示，中港通關下，香港經濟正在復甦，但利好效應尚未在企業層面上反映，但看到財富管理活動有初步回暖跡象，投資者亦願意買入債券及結構性產品。

他指出，1月份看到資本回流香港，這導致港元拆息（HIBOR）承壓，但這是一個好的原因。

通脹正處回落軌道

環球經濟方面，祈耀年指，集團對經濟前景看法保守，因短期看不到貸款需求會有明顯增長，預期未來貸款需求將視乎經濟情況，但集團看到中東表現強勁，中國經濟反彈亦未受到環球經濟下滑所影響。

談及通脹前景，祈耀年稱，通脹正處回落軌道，但不確定性仍高，集團未來會繼續投資於資訊科技領域，相關投資佔總開支約20%，相信數碼化進程長遠有助降低成本。

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