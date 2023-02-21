【人口老化】聯合國料香港將於2050成最老城市 屆時四成人為65歲或以上

人口老化問題是不少發達地區現時要面對的問題，香港亦不例如，根據聯合國人口分析，在未來30年內，世界的65歲或以上的人數將翻倍，並在2050年達16億人。其中，在擁有超過100萬人口的地區，香港預計將於2050年成為全球人口老化程度最高的城市，屆時逾4成港人達65歲或以上。

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除了香港之外，聯合國預測南韓和日本將分別有39.4%和37.5%的人口為65歲或以上，排名第二及第三位。雖然日本以其高齡人口而聞名，並在2022年位居榜首，但聯合國指其他亞洲經濟體正在經歷重大轉變，預期壽命持續提高。目前日本仍然為全球最高齡的國家，有29.9%的人口屬於65歲或以上，其次為意大利（24.1%）及芬蘭（23.3%），波多黎各及葡萄牙則各有22.9%，分列第四及第五位，而希臘則以22.8%排行第六。

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聯合國表示，人口老化是全球趨勢，並指挑戰與機遇並存；而人口老化的國家面臨主要挑戰之一，是確保經濟能夠支持越來越多的老年人消費需求，以及提高老年人的經濟保障。

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撰文：鄭日棱