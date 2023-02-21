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【綠色營商】美心集團透過太古地產「綠色廚房」計劃  加強綠色餐飲營運

商業 18:32 2023/02/21

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右起：太古地產副總監（可持續發展）何浩賢、太古地產董事（技術統籌可持續發展及設施管理）邵婉儀、美心集團首席營運官(香港及澳門) 蕭德威及美心集團可持續發展、特殊項目及管治(工程策劃)經理 余兆倫（曾耀輝攝）

太古地產以租戶為本的「綠色廚房」計劃取得傑出成果，美心集團旗下11間餐廳榮獲「綠色廚房」認證嘉許，成為太古地產於香港及中國內地的物業組合中，獲獎最多的餐飲租戶。

美心集團旗下11間餐廳榮獲「綠色廚房」認證嘉許，為獲獎最多的餐飲租戶。其中10間餐廳榮獲綠色廚房計劃最高的「三葉」級別，位於香港的包括太古廣場的THAI BASIL、wellwellwell、魚治及東薈城的Shake Shack，其餘六間位於中國內地，另有一間位於中國內地的餐廳取得「二葉」級別，成為至今獲得最多嘉許的餐飲集團。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示，美心集團一向致力以美饍、正面創新力量及協作連繫人心，與大家一起成長創未來。「我們制定的 2030 年可持續發展策略，聚焦於提供更多健康及可持續食品選擇、減廢、減塑、減碳、關愛員工及關愛社區等議題，同時以創造價值為先。」

太古地產董事 — 技術統籌、可持續發展及設施管理邵婉儀表示：「『綠色廚房』計劃為地產及餐飲業界訂定全新標準，透過業主與租戶之間緊密協作，進一步達致可持續發展的共同目標。減碳必須透過同心協力和實際行動方可取得成效，我們期待加強與租戶合作，攜手邁向淨零碳未來。 」

「綠色廚房」計劃於2017年推出至今，太古地產已向77間位於香港及中國內地的餐廳頒發「綠色廚房」認證。計劃旨在為餐飲租戶提供平台，讓雙方在裝修及翻新工程開始前，就可持續發展作出商討。

計劃透過全面的《綠色廚房技術指引》以及分為三個級別的「綠色廚房」嘉許制度，協助餐飲租戶在正式營運前，將高效能可持續方案融入於餐廳設計之中，務求提升可持續發展表現，以及改善員工的身心健康。指引涵蓋提升能源及用水效益、改善空氣質素和廢物管理等多個範疇。

責任編輯：梁巧恩

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太古 廢物管理 可持續發展 餐飲 美心 餐廳

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