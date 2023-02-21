【虛擬資產】時富金融夥拍太極資本 發展虛擬資產業務

時富金融（00510）宣布，與虛擬資產基建賦能者太極資本（Tykhe Capital Group）開展策略合作，為客戶提供虛擬資產服務。

時富率先將客戶的虛擬資產，託管在太極資本旗下經SOC 2認證的虛擬資產託管平台「ON1ON Custody」。該平台更開放虛擬資產保險選擇予客戶，為客戶資產提供多重保障。

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時富金融副行政總裁關廷軒先生表示：「政府已公布虛擬資產發展政策宣言，計劃讓散戶投資者適度參與虛擬資產，我們歡迎相關的政策方向，政策這不但有助香港發展成為國際虛擬資產中心，投資者亦將受惠於更豐富的資產配置組合；相信在更透明的市場運作下，香港的虛擬資產市場將更趨成熟，並發展出一個更完善的新金融生態圈。

「虛擬資產市場正在急劇變革中，尤其是在分布式分類帳技術(DLT)，web 3.0，甚至證券型代幣(tokenised securities)方面，這對客戶的財富管理及資產配置有著極大的機遇。」

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記者：李兆明