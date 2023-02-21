  • 17°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】時富金融夥拍太極資本 發展虛擬資產業務

股樓投資 18:51 2023/02/21

分享：

分享：

時富金融（00510）宣布，與虛擬資產基建賦能者太極資本（Tykhe Capital Group）開展策略合作，為客戶提供虛擬資產服務。

時富率先將客戶的虛擬資產，託管在太極資本旗下經SOC 2認證的虛擬資產託管平台「ON1ON Custody」。該平台更開放虛擬資產保險選擇予客戶，為客戶資產提供多重保障。

延伸閱讀：【2023年部署】聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +21
    +20

同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

時富金融副行政總裁關廷軒先生表示：「政府已公布虛擬資產發展政策宣言，計劃讓散戶投資者適度參與虛擬資產，我們歡迎相關的政策方向，政策這不但有助香港發展成為國際虛擬資產中心，投資者亦將受惠於更豐富的資產配置組合；相信在更透明的市場運作下，香港的虛擬資產市場將更趨成熟，並發展出一個更完善的新金融生態圈。

「虛擬資產市場正在急劇變革中，尤其是在分布式分類帳技術(DLT)，web 3.0，甚至證券型代幣(tokenised securities)方面，這對客戶的財富管理及資產配置有著極大的機遇。」

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
時富金融服務（00510） 金融 行政 虛擬貨幣 財富及資產管理 港股

上一篇文章

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

下一篇文章

【有相睇】換樓客頻撲睇樓　終追價至770萬購藍澄灣　代理無暇進食一度見暈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

MPF成員最新部署揭秘 GUM: 1 月份市場氣氛改善 呢項投資最受歡迎
MPF成員最新部署揭秘 GUM: 1 月份市場氣氛改善 呢項投資最受歡迎
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款