【數據互通】科技園推「跨行業數據社群」　數據脫敏需先得客戶批准

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【數據互通】內地《數據出境安全評估辦法》寬限期將至 專家：香港有望成為數據安全港
在現今的數據經濟下，跨境及跨行業的數據整合和協作，不但有利企業掌握更全面的客戶資訊，從而改善服務和市場策略外，客戶也可以從中獲得更個人化的服務體驗。香港科技園今日（21日）宣布推出「數據社群」，加強本港企業跨行業數據互通。
【數據互通】內地《數據出境安全評估辦法》寬限期將至 專家：香港有望成為數據安全港
在現今的科技下，但是在手機中按下一個選項，都可以衍生出大量數據。然而企業在記錄和收集後，若不懂得整合和互通，便會令數據留於數據孤島，阻礙跨部門、機構及行業數據協作。為此，香港科技園宣布推出以跨行業數據協作為中心的數據社群，集合不同界別企業和機構所分享的數據，讓企業可以跨越行業界限，獲得更全面的數據並加以應用，從而發掘更多業務增長機遇。
香港科技園STP Platform總監霍露明表示，數據社群在今日正式推出前已花越1年時間，走訪本地各行業以了解其對數據處理、應用、類別等方面的需求。目前社群中有來自銀行、保險、醫療等5個不同行業的近30個成員。另正積極接觸交通、物流、零售業的大企業，
「大企業）在數據上和思想上，較有準備進行數據分享和互通。所以透過大企業的影響力，以大中小企找到（跨行業數據應用）成功的出路。
此外，她與數據管治督導委員會主席車品覺均認為，當坊間提起數據時，往往會想到個人私隱數據，從以對收集和互通數據變得敏感。但重申數據有很多種，如作天氣預測時，同樣需要用到數據作分析，只是相關的數據敏感度較低。
設督導委員會 減企業數據互通風險
車品覺則表示，不論是跨境還是跨行業，企業在進行數據轉移時，為保障企業及數據來源者（即個別客戶）
必須讓數據擁有方，譬如是個人，他們要知道和批准，這是一個原則。若然（企業）將數據脫敏至無法還原，將數據變成不算是個人數據時，便可以隨非個人數據的方法處理
他又補充，企業必須遵守相關的數據法規，
就算有了數據社群，我們只會問這是不是compliance（守規）的個案、是不是合規上可行的事。若是合規上容許，便可以進行。即便是處理涉及跨境數據，我們也要了解它是否compliance。若然不是，（數據社群）自然不容許這樣做。
數據管治督導委員會將在其中擔住監管角色外，也會助科技園和企業之間，透過「沙盒」，嘗試不同的數據互通方式和了解當中的風險。
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記者：殷凱怡
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