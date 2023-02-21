【數據互通】科技園推「跨行業數據社群」　數據脫敏需先得客戶批准

在現今的數據經濟下，跨境及跨行業的數據整合和協作，不但有利企業掌握更全面的客戶資訊，從而改善服務和市場策略外，客戶也可以從中獲得更個人化的服務體驗。香港科技園今日（21日）宣布推出「數據社群」，加強本港企業跨行業數據互通。

【數據互通】內地《數據出境安全評估辦法》寬限期將至 專家：香港有望成為數據安全港

在現今的科技下，但是在手機中按下一個選項，都可以衍生出大量數據。然而企業在記錄和收集後，若不懂得整合和互通，便會令數據留於數據孤島，阻礙跨部門、機構及行業數據協作。為此，香港科技園宣布推出以跨行業數據協作為中心的數據社群，集合不同界別企業和機構所分享的數據，讓企業可以跨越行業界限，獲得更全面的數據並加以應用，從而發掘更多業務增長機遇。

香港科技園STP Platform總監霍露明表示，數據社群在今日正式推出前已花越1年時間，走訪本地各行業以了解其對數據處理、應用、類別等方面的需求。目前社群中有來自銀行、保險、醫療等5個不同行業的近30個成員。另正積極接觸交通、物流、零售業的大企業，

「大企業）在數據上和思想上，較有準備進行數據分享和互通。所以透過大企業的影響力，以大中小企找到（跨行業數據應用）成功的出路。

此外，她與數據管治督導委員會主席車品覺均認為，當坊間提起數據時，往往會想到個人私隱數據，從以對收集和互通數據變得敏感。但重申數據有很多種，如作天氣預測時，同樣需要用到數據作分析，只是相關的數據敏感度較低。

設督導委員會 減企業數據互通風險

車品覺則表示，不論是跨境還是跨行業，企業在進行數據轉移時，為保障企業及數據來源者（即個別客戶）

必須讓數據擁有方，譬如是個人，他們要知道和批准，這是一個原則。若然（企業）將數據脫敏至無法還原，將數據變成不算是個人數據時，便可以隨非個人數據的方法處理

他又補充，企業必須遵守相關的數據法規，

就算有了數據社群，我們只會問這是不是compliance（守規）的個案、是不是合規上可行的事。若是合規上容許，便可以進行。即便是處理涉及跨境數據，我們也要了解它是否compliance。若然不是，（數據社群）自然不容許這樣做。

數據管治督導委員會將在其中擔住監管角色外，也會助科技園和企業之間，透過「沙盒」，嘗試不同的數據互通方式和了解當中的風險。

▲ 數據管治督導委員會主席車品覺（左）指，不論是跨境還是跨行業，企業在數據社群進行數據轉移時，也必須合乎相關法規。圖右為香港科技園STP Platform總監霍露明（殷凱怡攝）

▲ 數據社群中目前有來自銀行、保險、醫療等5個行業的近30個成員，部分企業成員在會上亦有就數據互通進行分享。左起：FWD富衛保險數字平台高級總監何卓堯；匯豐銀行香港首席資訊總監黃詠恒；聯合醫務集團數據總監鄧皓宜；香港科技園公司STP Platform經理梁毓華（香港科技園官方圖片）

▲ 另有監管及業界機構代表就跨行業數據互通的法規監管事宜進行分享。左起：香港電腦學會網絡安全專家小組顧問胡志偉；保險業監管局政策及發展部高級經理楊淑敏；大數據治理公會創會主席楊德斌；香港科技園公司STP Platform副總監朱敏琪（香港科技園官方圖片）

【搶人才】科技園公司舉辦「Talent Game On 2K23」 推虛擬遊戲+矽谷體驗之旅吸年輕人才

【AI性騷擾人類】歐盟規管將更嚴格？ 意大利禁聊天機械人Replika收集資料

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：