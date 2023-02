【香港電訊 6823】Now TV 推出月費 99 元轉台優惠 兼享精彩娛樂及光纖寬頻服務

香港電訊(06823)旗下Now TV 宣佈,推出月費99元優惠,轉台盡享歐美亞洲娛樂,兼享12個月網上行 21000M 光纖寬頻入屋服務。 Now TV 內容網羅中外頂級娛樂節目,由黃子華領銜主演破紀錄喜劇《飯戲攻心》到人氣男團 MIRROR 成員姜濤配柳應廷的《阿媽有咗第二個》,以及由HBO大熱遊戲改篇美劇《The Last of Us》到打入口碑榜的高討論度華劇《浮圖緣》。此外,配合STEM學習節目、 Now 24 小時新聞、財經新聞頻道及紀實娛樂節目,供不同家庭成員選擇。

由即日起,有線電視客戶全新訂購 Now TV,可以優惠月費99元,任選兩個心水組合, 可供選擇組合包括歐美電影組合、中文電影組合、Now Studio、歐美娛樂組合、亞洲娛樂組 合、Now True、知識組合、國際新聞組合、智醒兒童組合及 STEM 學習組合;客戶可同時獲 豁免高清接駁費。

記者:張以正