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【香港電訊 6823】Now TV 推出月費 99 元轉台優惠 兼享精彩娛樂及光纖寬頻服務

股樓投資 17:57 2023/02/21

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香港電訊(06823)旗下Now TV 宣佈，推出月費99元優惠，轉台盡享歐美亞洲娛樂，兼享12個月網上行 21000M 光纖寬頻入屋服務。 Now TV 內容網羅中外頂級娛樂節目，由黃子華領銜主演破紀錄喜劇《飯戲攻心》到人氣男團 MIRROR 成員姜濤配柳應廷的《阿媽有咗第二個》，以及由HBO大熱遊戲改篇美劇《The Last of Us》到打入口碑榜的高討論度華劇《浮圖緣》。此外，配合STEM學習節目、 Now 24 小時新聞、財經新聞頻道及紀實娛樂節目，供不同家庭成員選擇。

 

延伸閱讀：【兔年部署】  晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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由即日起，有線電視客戶全新訂購 Now TV，可以優惠月費99元，任選兩個心水組合， 可供選擇組合包括歐美電影組合、中文電影組合、Now Studio、歐美娛樂組合、亞洲娛樂組 合、Now True、知識組合、國際新聞組合、智醒兒童組合及 STEM 學習組合；客戶可同時獲 豁免高清接駁費。

同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

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記者：張以正

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