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【內地餐飲股】 九毛九發盈警 受去年防疫措施影響 料盈利大跌逾86%

股樓投資 18:23 2023/02/21

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九毛九（09922）發盈警，預期去年盈利跌86.2%。股價今早一度升2.9%，惟午後升轉跌，低見19.12元，最多跌2.1%，收報19.26元，跌1.4%，成交額2億元。

同場加映﹕【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

去年受防疫措施影響，內地餐飲業大受打擊。九毛九預期，去年收入將按年微跌約4%，至40.1億元（人民幣，下同），然而純利將按年大跌86.2%，不低於4,700萬元，2021年同期為3.4億元。集團解釋，由於去年內地多個主要城市感染病例持續回升，以及為遏制感染病例激增而採取的疫情防控措施（如在全國範圍暫停或限制餐廳不同時段的堂食服務，以及不同城市進行了多輪不同規模的封鎖），去年集團的餐廳無法在中國大部分地區達致充分的運營能力，同時該等餐廳仍然產生若干固定經營開支，如租金開支及僱員薪酬。另外，九毛九確認外匯虧損淨額約7,890萬元，乃由於去年人民幣兌港元貶值所致，其屬於非現金項目。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁

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九毛九指，集團一直密切審視其餐廳的表現並不時調整其業務策略，以減低疫情對業務營運所造成的影響，包括實施多項節省成本措施，藉以減少有關租金、所用原材料及耗材的成本以及其他經營開支。集團預料，內地防疫措施解封後，業務將會好轉。

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記者：郭秀慧

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港股 防疫措施 疫情 九毛九（09922） 盈警 純利 餐飲

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