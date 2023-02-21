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【HSBC滙豐業績】滙豐今年預最高3億美元遣散費　祈耀年：盡量通過自然流失慳成本

股市 18:22 2023/02/21

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HSBC滙豐 （00005） 業績公告顯示，最新以今年經調整成本增長約3%為目標，當中包括今年最高達3億美元（約23.4億港元）的遣散費，這較去年第3季業績公告指引中提及今年經調整成本增長約2%為目標有所上調。滙豐行政總裁祈耀年在電話會議中表示，希望繼續提高銀行效率，會繼續精簡架構，而通過將銀行持續數碼化，很可能會導致人手減少，惟對今年人手流失數字沒指引，而集團盡量通過自然流失來節省成本，但有時可能不得不產生遣散費。

業績公告顯示，預計今年滙豐淨利息收益至少達360億美元，財務總監艾橋智（Georges Elhedery）指，這是審慎而保守的預測，因為有些因素至今還未看到具體走向，包括該行的客戶將錢轉往定存、市場上存款利率競爭壓力、港元拆息目前暫時疲弱等。

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記者：胡學能

港股 滙豐控股（00005）
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