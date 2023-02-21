【可持續發展】太古地產推「綠色廚房」計劃 美心11間餐廳獲認證嘉許

太古地產以租戶為本的「綠色廚房」計劃取得傑出成果，美心集團旗下11間餐廳榮獲「綠色廚房」認證嘉許，成為太古地產於香港及中國內地的物業組合中，獲獎最多的餐飲租戶。

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美心集團旗下有10間餐廳榮獲綠色廚房計劃最高的「三葉」級別，位於香港的包括太古廣場的THAI BASIL、wellwellwell、魚治及東薈城的Shake Shack，其餘六間位於中國內地。此外，亦一間位於中國內地的餐廳取得「二葉」級別，總共11間餐廳，成為至今獲得最多嘉許的餐飲集團。作為香港首間獲太古地產頒發「三葉評級」的餐飲租戶，餐廳加入多項環保設備，用電效益與2020至2021年相比可節省7%；煤氣及用水效益亦分別提升26%及59%。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示：「美心集團一向致力以美饍、正面創新力量 及協作連繫人心，與大家一起成長創未來。我們制定的 2030 年可持續發展策略，聚焦於提供 更多健康及可持續食品選擇、減廢、減塑、減碳、關愛員工及關愛社區等議題，同時以創造價 值為先。太古地產的『綠色廚房』計劃充份展示出我們雙方在推動綠色營運方面所建立的穩固 夥伴關係，並啟發我們在未來不斷發展和進步。」

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據了解，由「綠色廚房」計劃於2017年推出至今，太古地產已向77間位於香港及中國內地的餐廳頒發「綠色廚房」認證。計劃旨在為餐飲租戶提供平台，讓雙方在裝修及翻新工程開始前，就可持續發展作出商討。

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撰文：鄭日棱