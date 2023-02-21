【大行看法】高盛：三大憂慮累長倉基金在中資股的倉位仍較低

▲ 高盛：三大憂慮累長倉基金在中資股的倉位仍較低

中國重啟後，外資逐漸回歸中國股市。高盛指，目前海外對冲基金對中資股的倉位已較高，但主動型基金的倉位較歷史水平仍低約420個基點。高盛中國首席股票策略分析師劉勁津表示，長倉基金具有三大憂慮：1）中美角力有好轉，但地緣政治問題仍多，2）內地有不同新產業興起，例如新能源汽車，成為經濟的新動力，但暫時可能仍未能彌補內房對經濟的拖累，3）內地監管雖然轉向支持，但支持態勢能持續多久仍未清晰。

高盛對環球風險資產及股票的看法為「中性」，然而，該行續建議「增持」中港股市，認為中資股仍未完全反映中國重啟的利好因素，加上內房對經濟的拖累減少，內地互聯網監管鬆綁，以及中美關係出現好轉，高盛預期MSCI中國指數的每股盈利將增長約17%，對應市盈率為12倍，故預期未來12個月股市還有約20%的的上行空間。

看好A股多於H股

劉勁津指，中資股的升勢將由估值修復轉為盈利推動，中綫看好A股多於H股，主因A股擁有更多受惠國策的主題，以及過去三個月H股已跑贏A股。

劉勁津看好消費相關的概念股，也看好「專精特新小巨人」，即是具備特色專業技術的中小企業。高盛亦認為，互聯網股的估值仍較平均水平低一個標準差，故相信具有進一步修復空間，並取決於未來盈利增長前景。

高盛預期今年中國經濟增長5.5%，高盛中國首席經濟學家閃輝料，這有望帶動人民幣滙率見6.9。隨中國退出清零政策，加上去年第四季在各行業出現較大的產出缺口，反映經濟活動水平較低，故具有恢復空間，相信消費為經濟主要驅動力，料全年增長8.5%。

然而，她相信，居民部門今年不動用超額儲蓄。若動用，估計消費增長可達10%或以上。由於預期消費有較明顯的恢復，該行相信，內地周期性的政策將會收縮，料今年的財政政策支持力度會不及去年。

另外，內房回穩，對經濟的拖累將減少，但高盛指，今年行業難有大幅上升的空間，料將呈「L型」復甦。

料美國不會出現經濟衰退

至於環球經濟，高盛預期今年增長為2.5%，並預測未來12個月美國出現衰退的機率降至25%。高盛首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）表示，預計美國通脹將回落至3%，並預期儲局接下來仍會加息三次，分別於3月、5月及6月各加息25點子，推升終端利率至5.25至5.5厘。

哈哲思又指，由於留意到勞動力市場已開始出現調整，職位空缺減少，以及工資增長亦開始回落，相信勞動力市場將會實現「軟著陸」，據該行分析，貨幣政策緊縮對經濟的影響滯後約兩個季度，故相信現時已是增長最受影響的時期。鑑於經濟保持相對穩建，相信儲局壓低通脹時不會導致美國出現衰退，料全年實際經濟增長為1.7%。

高盛今明兩日在香港舉辦第14屆全球宏觀論壇，為三年以來各領域專家和學者首次聚首一堂。今年的論壇覆蓋了一些市場熱議的主題，包括全球及亞太區域內的經濟及地緣政治前景、發展機遇及特殊挑戰。

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編輯：袁諾曦