  • 17°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行業盈利具上升空間 大摩予濠賭股最新目標價一覽

股樓投資 19:42 2023/02/21

分享：

分享：

摩根士丹利發表研報指，認為澳門博彩股盈利有上行的空間，儘管早期因通關帶來的升浪已經結束，預期估值倍數將得以上調。報告將整體板塊今明兩年的
EBITDA預測分別調升70％和6％。大摩同時為5隻濠賭股給予最新評級和目標價。

大摩予濠賭股目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【內地餐飲股】 九毛九發盈警 受去年防疫措施影響 料盈利大跌逾86%  詳情請看【下一頁

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

報告指，澳門博彩股在去年年底急速反彈後，現正稍作喘息，預期2月賭收將按年增長40％至50％，較1月時的80％增幅放緩，但預期未來12個月，市場將上調相關板塊的盈利預測和估值倍數。大摩給予的今明兩年賭收預測分別較市場預期分別高約31％和14％，EBITDA預測亦高出30％和17％，相信整體板塊在2024年的EBITDA利潤率將達28.5％，較2019年高出500個基點，認為即使成本、稅收和博彩場地租金上升，但板塊仍受益於業務組合的改善。

報告強調，選取濠賭股的關鍵在於中場市佔率的轉變，這受賭場的執行力、品牌質素、中場賭臺以及房間數量和質量影響。

【恒生業績】恒生銀行去年少賺27% 全年派息減兩成 預期信貸損失急增1.7倍  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

銀河娛樂（00027） 港股

上一篇文章

【大行報告】摩通：上季產品毛利率疲弱 料中國鋁業今年毛利隨需求回升

下一篇文章

【券商點睇】行業變革下開支上升 長城汽車利潤率受拖累
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
MPF成員最新部署揭秘 GUM: 1 月份市場氣氛改善 呢項投資最受歡迎
MPF成員最新部署揭秘 GUM: 1 月份市場氣氛改善 呢項投資最受歡迎
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
康澤花園三房劈價逾百萬售　持貨5年帳面損失170萬
康澤花園三房劈價逾百萬售　持貨5年帳面損失170萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款