行業盈利具上升空間 大摩予濠賭股最新目標價一覽

摩根士丹利發表研報指，認為澳門博彩股盈利有上行的空間，儘管早期因通關帶來的升浪已經結束，預期估值倍數將得以上調。報告將整體板塊今明兩年的

EBITDA預測分別調升70％和6％。大摩同時為5隻濠賭股給予最新評級和目標價。

大摩予濠賭股目標價一覽：

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報告指，澳門博彩股在去年年底急速反彈後，現正稍作喘息，預期2月賭收將按年增長40％至50％，較1月時的80％增幅放緩，但預期未來12個月，市場將上調相關板塊的盈利預測和估值倍數。大摩給予的今明兩年賭收預測分別較市場預期分別高約31％和14％，EBITDA預測亦高出30％和17％，相信整體板塊在2024年的EBITDA利潤率將達28.5％，較2019年高出500個基點，認為即使成本、稅收和博彩場地租金上升，但板塊仍受益於業務組合的改善。

報告強調，選取濠賭股的關鍵在於中場市佔率的轉變，這受賭場的執行力、品牌質素、中場賭臺以及房間數量和質量影響。

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