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【有相睇】換樓客頻撲睇樓　終追價至770萬購藍澄灣　代理無暇進食一度見暈

股樓投資 18:45 2023/02/21

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樓市交投氣氛持續好轉，準買家積極睇樓，怕遲買更貴，有代理更「睇到暈」。中原地產許偉業表示，青衣藍澄灣3座中層E室，實用面積690平方呎，日前以770萬元易手，實用呎價約11,159元。

許偉業透露，買家為換樓客，月初沽出葵涌自住單位後，即參觀葵涌、荃灣及青衣等區放盤，起初預算為700萬元，並睇中藍澄灣，但樓價於短短兩星期內上升，雖然已將預算上調至750萬元，但難找到此價位放盤。其後找到上址，該換樓客即出價750萬元洽購，但遭業主還價至770萬元。雖然叫價略高過750萬元的預算，但考慮到業主有意加價，該換樓客即追價至770萬元，而業主亦守承諾，以770萬元出售單位。

值得留意的是，由於代理全日頻頻撲撲，無暇進食，雙方簽約期間一度暈倒，經休息後才順利簽約。資料顯示，原業主於2009年9月以357萬元購入上址，現帳面獲利413萬元。

延伸閱讀【有相睇】業主聲稱花80萬裝修 翠怡花園靚裝戶668萬沽 較銀行估價貴100萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

青衣 藍澄灣 中原地產 二手市場 私人屋苑

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