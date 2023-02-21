【恒生業績】恒生銀行去年少賺27% 全年派息減兩成 預期信貸損失急增1.7倍

恒生銀行（00011）中午公布去年全年業績，股東應佔溢利101.7億元，按年跌27.2%；除稅前溢利減少114.4億元，按年倒退30.2%，差過市場預期。但淨利息收入289.8億元，按年升21.7%。每股盈利4.95元，第4次中期息每股2元，全年派息4.1元，按年減少近2成。股價午後升幅擴大，高見129.4元，最多升4.3%，收報128.2元，仍升3.3%，成交額3億元。

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恒生表示，去年盈利減少主要因為顯著調高預期信貸損失撥備及人壽保險業務投資組合內股票部分表現欠佳所致。此外，受惠利率上升，去年淨利息收益率擴闊28個基點，至1.77%，而去年下半年的淨利息收入，較上半年增加35%至166.3億元，惟淨服務費收入跌近23%。

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恒生去年預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增逾48億元至逾76億元，按年急升1.7倍，主要跟內地商業房地產持續有面對再融資風險有關。截至12月底，總減值貸款對總客戶貸款比率為2.56%，按年多1.52個百分點。

集團行政總裁施穎茵表示，調低部分企業評級，顯著增加相關預期信貸損失提撥，是按照內地商業房地產市場的最新發展，並預計今年的撥備將會較去年少，因為該行於2021年已經開始對內房貸款作撥備及預算，去年明顯提高，反映一向審慎風險管理。

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記者：郭秀慧