  • 15°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 09:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞馬遜股價重挫1/3 恐累員工薪酬減半

環球社會熱點 09:05 2023/02/22

分享：

分享：

美國科企裁員潮蔓延之際，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）去年股價下跌36%，據報旗下僱員境內或減薪多達一半。

美國人申請黃金簽證數字急增 首超所有國家 【下一頁】

《華爾街日報》周一（20日）引述消息人士報道，去年股價大跌動搖過往主要以派股支付薪酬的計劃，更將僱員薪酬拖低至目標水平以下。

報道指，亞馬遜以派股形式向員工支付大部分薪金，受2022年股價下跌拖累，今年薪金或下跌15%至50%。

美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產 【下一頁】

雖然外匯經紀商OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示，相信亞馬遜公司股價將會反彈，但他承認，市場仍需更長時間恢復對科技股的信心，隨著未來數月經濟及議息方面的消息變得明朗，屆時市場對科技股的態度或大不相同。

亞馬遜向員工提供的基本薪酬水平，一般而言較蘋果（Apple）及Google等其他科企低，但會透過派股抵消差距。亞馬遜股價近期亦見反彈，今年以來已上漲約13%，上季更上漲3.25%。

亞馬遜本月公布去年業績，顯示去年淨銷售額增長9%，達5,140億美元（約4萬億港元），扣除155億美元（約1,209億港元）外匯不利影響後，淨銷售額按年增長13%。

亞馬遜2022年淨虧損27億美元（約210.6億港元），每股攤薄虧損0.27美元（約2港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國初級醫生加入罷工 救護員或拒接中風患者個案
2023/02/21
英國初級醫生加入罷工 救護員或拒接中風患者個案
俄羅斯去年GDP收縮2.1% 大宗商品出口減制裁影響
2023/02/21
俄羅斯去年GDP收縮2.1% 大宗商品出口減制裁影響
美國人申請黃金簽證數字急增 首超所有國家
2023/02/20
美國人申請黃金簽證數字急增 首超所有國家
日本放寬專才計劃要求 吸引更多海外人才
2023/02/17
日本放寬專才計劃要求 吸引更多海外人才
英國工會下月罷工升級 急症室及ICU病房護士加入
2023/02/17
英國工會下月罷工升級 急症室及ICU病房護士加入

你可能感興趣

英國初級醫生加入罷工 救護員或拒接中風患者個案
17:30 2023/02/21
英國初級醫生加入罷工 救護員或拒接中風患者個案
俄羅斯去年GDP收縮2.1% 大宗商品出口減制裁影響
13:30 2023/02/21
俄羅斯去年GDP收縮2.1% 大宗商品出口減制裁影響
美國人申請黃金簽證數字急增 首超所有國家
12:30 2023/02/20
美國人申請黃金簽證數字急增 首超所有國家
薪酬待遇 經濟 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美國

下一篇文章

香港2050年料4成人為長者 成全球老化最嚴重地區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場
【烏克蘭戰爭】烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
拜登仔曾打算識後生女星譜父女戀 碧咸大仔老婆成目標
拜登仔曾打算識後生女星譜父女戀 碧咸大仔老婆成目標
美國5大最骯髒大城市共通點 同黨人士任市長
美國5大最骯髒大城市共通點 同黨人士任市長
美國價值33萬氣球狗藝術品 女收藏家好奇一拍就爛
美國價值33萬氣球狗藝術品 女收藏家好奇一拍就爛
【英國王室】查理斯親選加冕典禮音樂 兩大歌星拒參加演唱會
【英國王室】查理斯親選加冕典禮音樂 兩大歌星拒參加演唱會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款