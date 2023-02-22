亞馬遜股價重挫1/3 恐累員工薪酬減半

美國科企裁員潮蔓延之際，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）去年股價下跌36%，據報旗下僱員境內或減薪多達一半。

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《華爾街日報》周一（20日）引述消息人士報道，去年股價大跌動搖過往主要以派股支付薪酬的計劃，更將僱員薪酬拖低至目標水平以下。

報道指，亞馬遜以派股形式向員工支付大部分薪金，受2022年股價下跌拖累，今年薪金或下跌15%至50%。

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雖然外匯經紀商OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示，相信亞馬遜公司股價將會反彈，但他承認，市場仍需更長時間恢復對科技股的信心，隨著未來數月經濟及議息方面的消息變得明朗，屆時市場對科技股的態度或大不相同。

亞馬遜向員工提供的基本薪酬水平，一般而言較蘋果（Apple）及Google等其他科企低，但會透過派股抵消差距。亞馬遜股價近期亦見反彈，今年以來已上漲約13%，上季更上漲3.25%。

亞馬遜本月公布去年業績，顯示去年淨銷售額增長9%，達5,140億美元（約4萬億港元），扣除155億美元（約1,209億港元）外匯不利影響後，淨銷售額按年增長13%。

亞馬遜2022年淨虧損27億美元（約210.6億港元），每股攤薄虧損0.27美元（約2港元）。

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責任編輯：李俊儀