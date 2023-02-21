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【好去處】花卉展覽下月維園舉行 四類人士半價入場

理財智慧 19:35 2023/02/21

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香港花卉展覽下月10日至19日在維多利亞公園舉行，以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，配合盛開的繡球花，打造以四季為題的獨特園境。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

花展除展出繡球花和其他花卉，更有來自本地、內地和海外機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及色彩繽紛的園林造景。會場並設售賣花卉及園藝產品的攤位。

花卉展覽開放時間為上午9時至晚上9時，每晚7時30分和8時30分呈獻燈光音樂匯演。

入場費 成人 : 14元
小童、學生、60歲以上長者或殘疾人士 : 7元
 

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責任編輯：陳玉蓮

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