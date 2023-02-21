【好去處】花卉展覽下月維園舉行 四類人士半價入場

香港花卉展覽下月10日至19日在維多利亞公園舉行，以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，配合盛開的繡球花，打造以四季為題的獨特園境。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

花展除展出繡球花和其他花卉，更有來自本地、內地和海外機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及色彩繽紛的園林造景。會場並設售賣花卉及園藝產品的攤位。

花卉展覽開放時間為上午9時至晚上9時，每晚7時30分和8時30分呈獻燈光音樂匯演。

入場費 成人 : 14元

小童、學生、60歲以上長者或殘疾人士 : 7元



【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁】

【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮