【數據互通】內地《數據出境安全評估辦法》寬限期將至　專家：香港有望成為數據安全港

內地《數據出境安全評估辦法》（《辦法》）於去年生效，並設6個月寬限期，好讓企業調整數據出境處理方式。香港科技園STP Platform總監霍露明及數據管治督導委員會主席車品覺在出席科技園數據社群發布會時提及，內地數據出境法規並非限制，還有助香港成為國內外的數據互通橋樑。

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《辦法》於2022年9月1日生效，旨在規管企業和機構如在處理數據出境活動時，其目的、範圍、方式等的合法性、正當性、必要性。以及出境數據的規模、範圍、種類、敏感程度，數據出境是否存有國家安全風險等。另表明若不符合相關規定的企業和機構，須於本月28日前修改，並須按有關規定向國家網信部門申報數據出境安全評估。

參考新加坡 成為國外數據白名單

數據管治督導委員會主席車品覺認為，各國都有其監管數據出境的法規，希望盡量將其國家的數據存於境內。

但亦有不少地方，包括新加坡，盡力讓自己成為那些國家的數據白名單，讓（外國的）數據可以自由流動。我想香港未來，可以瞄準並成為一個數據安全港，透過成為國外的白名單，讓數據合規合理地流通來港。

惟強調雙方對數據治理和管理能力需對等，

對方才會願意將數據轉移你的地方。香港需要努力，加強其他地方的信任，從而成為他們的白名單。

冀成為數據安全港 作中國與國際橋樑

他續指，在一國兩制下，香港很容易成為數據互通的橋樑。

因為在國家層面上，香港較容易在數據轉移事宜上，取得（中國國內）的信任；另基於以往與國際眾多的交流，亦可以令其他國家覺得香港是一個可信的數據環境。

香港科技園STP Platform總監霍露明則補充，站於企業角度，「寧願有監管，好過沒有」。內地與香港的數據互通目前以交通數據為先，是因為交通數據敏感度較低，但只要兩地數據互通，便可帶動經濟和市民生活，反映數據流通的重要性。

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記者：殷凱怡

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