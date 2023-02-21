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【申請資訊】逾30個諮詢站助車主辦理易通行 25個設於港鐵站

理財智慧 17:47 2023/02/21

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車主要留意，要申請「易通行」服務，可以於本週五起，在全港34個諮詢站申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定繳費方式。

34個諮詢站當中，25個設於港鐵站，服務時間為每日上午9時至晚上9時，其餘九個位於新界的諮詢站設於民政事務總署，星期一至五上午9時至傍晚7時提供服務，公眾假期除外。

車主只需提供香港身份證號碼、車牌號碼，以及在運輸署登記的電子聯絡方式，即電郵地址或流動電話號碼；該署本月17日至24日去信全港約80萬名車主，知會他們現時登記的電子聯絡方式，車主可帶備該函件到諮詢站。

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責任編輯：陳玉蓮

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