【電商大戰】 京東擬向拼多多開戰 3月推百億補貼活動 股價失守200元

有消息指，京東集團（09618）計劃在3月初推出100億元人民幣的補貼活動，與拼多多（美﹕PDD）展開競爭，以鞏固市場地位。然而，市場擔憂京東大打「價格戰」，將令毛利率受壓，拖累股價直插，今早（21日）低開1%後愈跌愈有，一度跌近9%，低見189元，收報189.7元，大跌8.5%，成交額43.7億元。

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據《南華早報》引述匿名消息報道，補貼活動將涵蓋京東的自營網店和第三方在其平台上設立的網店，目前正整理具體細節以及準備相關系統。根據補貼方案，如果價格高於拼多多，京東就會進行補貼，同時也會與拼多多拉平抽取費用。京東未有回應相關報道。

事實上，拼多多早於2019年年中已首次啟動百億補貼計劃，以助其鞏固在內地中小城市的地位。

大行予京東集團投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧