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【業績｜酒店業】信和酒店半年蝕5147萬元、不派息　酒店入住率和房價逐漸回升

股市 19:11 2023/02/21

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【業績｜酒店業】信和酒店半年蝕5147萬元、不派息　酒店入住率和房價逐漸回升

信和酒店 （01221） 公布，截至去年底止6個月，期内淨虧損5147萬元，主要由於金融工具公允價值變動未實現虧損3300萬元所致，2021年同期虧損5550萬。若撇除有關非現金項目，上半財年淨虧損收窄至1850萬元，不派中期息。

集團上半財年收入為6826.4萬元，按年升9.5%。以業務劃分，酒店經營收入為4676萬元，按年增8.24；投資控股收入為1395萬元，按年升21.8%；酒店管理收入為764萬元，按年跌1.2%。

酒店業經營環境穩步改善

信和酒店指，酒店業經營環境穩步改善，加上內地與香港於2月全面通關，預計將帶動訪港旅客人次，經營環境逐漸回復正常，而近月客運量顯著增加，在放寬疫情相關措施的市場尤甚，旅遊需求明顯改善，酒店入住率和房價逐漸回升。

集團旗下的酒店組合，包括城市花園酒店、香港港麗酒店及皇家太平洋酒店。

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記者：伍鍵文

港股 業績公布 信和酒店（01221） 營收 信和 香港 城市花園 酒店
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