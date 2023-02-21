▲ 【SaaS股】金蝶國際發盈警 料去年虧損擴大至最多4.2億元人幣

金蝶國際 （00268） 發盈警，預料去年錄得介乎於約3.6億元至約4.2億元人民幣之間的虧損，較2021年的虧損3億元人民幣有所擴大。

集團解釋指，預期去年虧損來自集團持續加大其對雲產品尤其是金蝶雲•星瀚及HR SaaS的研發投入，2022年新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，使得集團的部分營銷和交付活動展開受阻。公司董事會及管理層對集團的長期發展充滿信心。

不過，金蝶國際預料去年總收入將介乎於約48億元至約50.1億元人民幣之間，按年增長約 15%至20%。

期內，雲服務業務收入將介乎於約35.9億元至約38.6億元人民幣之間，按年增長約30%至40%。雲服務業務收入佔集團總營業收入比約72%至80%，較2021年同期的約66%大增。集團雲訂閱服務年經常性收入（ARR）按年增長約35%至38%之間。

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編輯：姚卓然