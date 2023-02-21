英國初級醫生加入罷工 救護員或拒接中風患者個案

英國醫護罷工行動下月升級，英格蘭的初級醫生也首次加入罷工。另外，救護員下月罷工期間不會保證為第二類緊急情況提供服務，包括疑似心臟病發或中風患者。

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英國醫院顧問和專家協會（HCSA）宣布，英格蘭的初級醫生成員將於下月15日舉行工會史上首次罷工。

協會指初級醫生過去10年的實際工資跌超過26%，而且人手短缺情況也持續惡化，初級醫生忍無可忍下決定罷工。

英國總工會（GMB）指，工會的救護車服務團隊已同意，取消第二類緊急情況的豁免狀態。東北和西北地區服務的成員罷工期間，只接聽有即時生命危險的第一類緊急情況求助電話。

第一類緊急情況包括心臟驟停、停止呼吸以及患者大量出血等情況。

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GMB秘書長哈里森（Rachel Harrison）批評政府扮聾，與工會對上一次有意義對話已是一個多月前，更拒絕就薪酬談判，才導致英格蘭及威爾斯兩地的救護車服務人員罷工。

政府聲稱加薪後，大多數救護車服務人員最新的平均薪金為3.43萬英鎊（約32.3萬港元）。但工會表示，救護車熱線中心職員的基本薪金不超過2.3萬英鎊（約21.7萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲