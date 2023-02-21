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【HSBC滙豐業績】滙豐去年預期信貸損失36億美元　當中13億涉內房　祈耀年：去年底市場情緒消極、額外撥備是明智之舉

股市 17:36 2023/02/21

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HSBC滙豐 （00005） 去年按年轉錄預期信貸損失（ECL）36億美元，較市場預期為多，包括內房涉及13億美元ECL。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在電話會議表示，相對於去年第4季存在的對中國商業房地產的市場情緒而言，集團在今年1月份看到了積極的轉變，內地所宣布的政策措施將對供應端產生積極影響，為商業房地產開發商提供更多的流動性，而最重要的是，這些流動性也可用於支持在香港的離岸帳簿，他強調這是非常積極的發展，改變了市場情緒。

祈耀年又指，內地近期解封，對外重開，將對內地商業房地產需求曲線產生積極影響，這將需要一段時間傳導，但最快會在今年內見效，而集團在去年為內房進行撥備是正確，因為去年12月的情緒是較消極，採取額外撥備的是明智做法。

集團在業績公告預計今年ECL支出會是約40個基點，該指引較去年第3季對今年預期的指引略有提升。祈耀年解釋，雖內房環境料今年有改善，但環球經濟仍面對經濟挑戰，尤其是西方國家，故認為40個基點水平此等保守取態是適當。財務總監Georges Elhedery補充，環球其他地方存在高通脹、生活成本的侵蝕和高利率環境，40個基點的ECL支出，多少都考慮了上述環境影響。

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記者：胡學能

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