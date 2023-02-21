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【業績│地產股】信置上半財年基礎溢利減少38%至28億元、中期息15仙　黃志祥：對樓市審慎樂觀

股市 16:48 2023/02/21

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【業績│地產股】信置上半財年基礎溢利減少38%至28億元、中期息15仙　黃志祥：對樓市審慎樂觀

信和置業 （00083） 公布，截至去年底止6個月，基礎溢利按年減少35.8%至28.02億元，計及投資物業重估虧損擴大至3.41億元。信置中期息維持每股15仙。信置主席黃志祥認為，政府啟動一系列吸引人才計劃不僅可提升香港競爭力，他們成為永久性居民後，還可以申請退還在香港購買住宅物業的額外印花稅，進一步支持本地樓市，相信在政府致力吸引全球人才的推動下，集團對香港物業市場保持審慎樂觀。

預期加息週期壓力逐漸放緩

黃志祥續稱，預期加息週期壓力逐漸放緩及中國重新通關將為香港住宅市場提供支持，集團已為短期內營運環境正常化做好充分準備，同時著眼於長期可持續增長。

信置上半財年集團應佔物業銷售總收入（連同所佔聯營公司及合營企業）減少54.1%至38.99億元，主要來自出售位於何文田的St. George’s Mansions和馬鞍山的 Silversands，以及出售貨尾。

信置未來將推出多個新盤涉逾2000伙

信置於2023年將會推出多個新盤，提供應佔伙數合共2,077伙單位， 包括將軍澳凱柏峰III 258伙、元朗柏瓏III 227伙、中環ONE CENTRAL PLACE 121伙、黃竹坑站第4期200伙，油塘通風樓項目634伙，以及日出康城第13期物業發展項目637伙。

集團預期於2023年將有另外兩個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別為油塘通風樓物業發展項目及日出康城第13期物業發展項目，推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。

酒店經營溢利大增17倍

截至去年底，信置在中地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2020萬平方呎，集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

物業租賃方面，信置上半財年應佔總租金收益（連同所佔聯營公司及合營企業）按年下跌3.8%至17.28億元，租金收入下降主要是受第五波疫情影響導致租金負增長及寫字樓出租率下降所致，淨租金收益下降4.9%至14.86億。

酒店收入方面，上半財年收入增加1.8倍至6.93億元，經營溢利大增17倍至2.29億元。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 額外印花稅 預售樓花同意書 信和 印花稅 香港物業 物業市場 油塘 將軍澳
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