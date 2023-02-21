大生地產上市50年　資產淨值增長55倍　送兩優惠分享喜悅

大生地產（00089）上市50周年，資產淨值較1973年上市時，增長超過55倍，業務亦擴展至住宅、商鋪、寫字樓、倉庫、工業物業，以至酒店物業。談到未來的發展，大生地產發展主席及行政總裁馬清偉表示，以香港為家的大生地產對本港未來充滿信心，適逢香港將有多個大型建設，公司會積極探索多個不同機遇，堅守理念，提供優質稱心的服務，以適應不斷變化的市場需求。

為慶祝上市50周年，大生地產旗下酒店the Arca，將送出免費餐飲及住宿優惠。

慶祝優惠1

送出500杯 Happy Hour飲品:

於2月26日起，首250名顧客可於此網站登記以獲得免費飲品兩杯。顧客可於3月9、16、23或30日換取贈飲，於Arca Society的Happy Hour餐牌內任選酒精或無酒精飲品。

活動細則：

顧客可於下午3時至晚上8時內換取贈飲。

每位顧客只限兌換一次兩杯飲品。

優惠只限首250名顧客，活動先到先得，送完即止。

大生地產發展有限公司之所有員工及其直系家屬不得參與是次活動。

the Arca保留一切有關此優惠之最終決定權，有關其他條款及細則，請參閱此網站。

慶祝優惠2

首50名顧客免費入住一晚the Arca海景客房：

於2月26日起，首50名顧客可於此網站登記以免費入住一晚由the Arca酒店提供的海景客房，顧客亦可免費享用酒店提供的早餐。顧客可於3個月內使用此優惠。

活動細則：

每位顧客只限使用一次優惠。

優惠只限首50名顧客，活動先到先得，送完即止。

大生地產發展有限公司之所有員工及其直系家屬不得參與是次活動。

the Arca保留一切有關此優惠之最終決定權，有關其他條款及細則，請參閱此網站。

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