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大生地產上市50年　資產淨值增長55倍　送兩優惠分享喜悅

股樓投資 17:13 2023/02/21

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大生地產（00089）上市50周年，資產淨值較1973年上市時，增長超過55倍，業務亦擴展至住宅、商鋪、寫字樓、倉庫、工業物業，以至酒店物業。談到未來的發展，大生地產發展主席及行政總裁馬清偉表示，以香港為家的大生地產對本港未來充滿信心，適逢香港將有多個大型建設，公司會積極探索多個不同機遇，堅守理念，提供優質稱心的服務，以適應不斷變化的市場需求。

為慶祝上市50周年，大生地產旗下酒店the Arca，將送出免費餐飲及住宿優惠。

慶祝優惠1

送出500杯 Happy Hour飲品: 

  • 於2月26日起，首250名顧客可於此網站登記以獲得免費飲品兩杯。顧客可於3月9、16、23或30日換取贈飲，於Arca Society的Happy Hour餐牌內任選酒精或無酒精飲品。

活動細則： 

顧客可於下午3時至晚上8時內換取贈飲。 

每位顧客只限兌換一次兩杯飲品。 

優惠只限首250名顧客，活動先到先得，送完即止。 

大生地產發展有限公司之所有員工及其直系家屬不得參與是次活動。 

the Arca保留一切有關此優惠之最終決定權，有關其他條款及細則，請參閱此網站。 

慶祝優惠2

首50名顧客免費入住一晚the Arca海景客房： 

  • 於2月26日起，首50名顧客可於此網站登記以免費入住一晚由the Arca酒店提供的海景客房，顧客亦可免費享用酒店提供的早餐。顧客可於3個月內使用此優惠。 

活動細則： 

每位顧客只限使用一次優惠。 

優惠只限首50名顧客，活動先到先得，送完即止。 

大生地產發展有限公司之所有員工及其直系家屬不得參與是次活動。 

the Arca保留一切有關此優惠之最終決定權，有關其他條款及細則，請參閱此網站。 

延伸閱讀【有相睇】業主聲稱花80萬裝修 翠怡花園靚裝戶668萬沽 較銀行估價貴100萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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