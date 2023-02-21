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美共和黨極右議員籲紅州脫離聯邦「需要國家離婚」

環球社會熱點 17:13 2023/02/21

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共和黨偏右眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）周一（20日）呼籲，紅州應脫離美國聯邦。她在Twitter上批評民主黨和覺醒文化，對美國總統拜登（Joe Biden）到訪烏克蘭表示憤怒。

烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場 【下一頁】

格林在Twitter上表示，紅州和藍州應該分家，並縮減美國聯邦規模。她指每個曾與她交流的人都贊同上述想法，直言覺醒文化（woke culture）病態且令人作嘔。她亦批評美國民主黨實行末日政策背叛美國，直言需要一場「國家離婚」（national divorce）。

拜登總統日外訪烏克蘭首都基輔，並承諾提供新一輪援助。格林則形容是難以置信的侮辱。格林聲稱美國人討厭拜登。她指拜登在總統日到訪烏克蘭而非留在美國，並強迫美國人為烏克蘭政府及戰爭埋單。

34國敦促國際奧委會 禁俄與白俄運動員參加巴黎奧運 【下一頁】

是次並非格林首次建議「國家離婚」，她2021年曾指，民主黨金主和選民已摧毀加州，不應讓他們再次摧毀佛州，認為已被洗腦、從紐約和加州移居佛州者需要冷靜期。她更表示在「國家離婚」情況下，一切皆有可能。但美國歷史上，各州宣布獨立後就爆發內戰。

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責任編輯：李俊儀

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