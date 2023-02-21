【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

其他股評時段:

01:15 恒指下跌 科技股重創

04:55 03003 南方明晟A50

06:45 傾向調整未完

10:00 消息面傾

12:00 暫時20200點為支持位

13:20 金融股業績應不俗

15:00 傳統股跑贏大市

18:00 為何跌市？

19:00 00005 滙豐

28:10 01880 中國中免

32:40 01799 新特能源

36:10 00291 華潤啤酒

38:30 02380 中國電力

40:50 03309 希瑪眼科

46:15 00762 中國聯通

50:00 00388 港交所

55:25 金價

57:00 06608 百融雲

01:03:20 00700 騰訊



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription