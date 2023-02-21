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【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

iMTV＋ 19:30 2023/02/21

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溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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01:15 恒指下跌 科技股重創
04:55 03003 南方明晟A50
06:45 傾向調整未完
10:00 消息面傾
12:00 暫時20200點為支持位
13:20 金融股業績應不俗
15:00 傳統股跑贏大市
18:00 為何跌市？
19:00 00005 滙豐
28:10 01880 中國中免
32:40 01799 新特能源
36:10 00291 華潤啤酒
38:30 02380 中國電力
40:50 03309 希瑪眼科
46:15 00762 中國聯通
50:00 00388 港交所
55:25 金價
57:00 06608 百融雲
01:03:20 00700 騰訊

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