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美聯籲減辣助上車置業　建議500萬以下物業釐印費減至100元

股樓投資 16:45 2023/02/21

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中港通關後，樓價持續回升。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明說，樓市的回升僅是開始，且開始踏入另一階段，皆因藍籌屋苑筍盤陸續被「消化」，準買家開始到二、三綫屋苑「尋寶」。雖然他認為，新一份的「財政預算案」減辣機會不大，但建議政府應考慮減辣為有需要置業或換樓的人士鬆綁，進一步刺激樓市復常，如應將500萬元以下物業的釐印費一律減至100元，降低港人的入市負擔。 

布少明說，據集團統計數據，目前三區之中，以港島區的樓價升幅最大，但預計將軍澳、北部都會區一帶樓價將於未來一季跑出。他續說，若以指標屋苑計，成交呎價大多出現「彈簧式」反彈，且有一特點，就是去年跌幅愈大，今年反彈力度更大，升幅更跑贏大市，以太古城為例，去年全年成交呎價跌25.4%，但是2023年迄今，回升22.3%，是表現最好的藍籌屋苑。 

談到新一份的「財政預算案」即將公布，布少明說，政府在樓市的「冰河期」亦無有減辣的打算，相信隨著樓價及交投回升，減辣機會愈來愈少，但建議政府應考慮減辣，如撤銷雙倍印花稅（DSD），為換樓人士開方便之門，另應將500萬元以下物業的釐印費一律減至100元，降低有意上車人士的入市負擔。 

延伸閱讀【有相睇】業主聲稱花80萬裝修 翠怡花園靚裝戶668萬沽 較銀行估價貴100萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 樓價 美聯物業

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