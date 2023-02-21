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【人幣定存】1年人幣定存息最高2.8厘 大行同期息率有幾多？

16:26 2023/02/21

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1年人民幣定存最高息2.8厘

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人民銀行今年首次來港發行央票，今天（2月21日）向機構大戶標售總額250億元（人民幣，下同）票據，當中3個月佔100億元，最高接納息率為2.4厘。餘下150億元為1年期，中標息率是2.75厘。兩存期的息率皆輸蝕給同屬低風險的人民幣定期存款息。

本周短短首兩天，暫有5間業界調整定存息，包括招商永隆調低3個月年息0.15厘至險守兩厘；星展撤兩厘息，當中削1年期息率0.4厘至僅得1.9厘。反觀另有3行略加息，建行亞洲搶短錢，新推1個月年息1.8厘及兩個月年息1.6厘，但門檻須50萬元人民幣新錢；大眾銀行及華僑永亨則微升短存息。

通關後銀根鬆動 專家料人幣定存息易跌難升

專家料，人幣存息暫易跌難升，畢竟通關後打通中港資金流，令銀根更鬆動。事實上，中港於2月6日全面通關後，定存息卻不斷走低。近期已有8行減息，例如恒生 （00011） 撤1個月年息1.09厘；去年猛加息的富邦卻連番削息，更把市面唯一的逾3厘長息下架，1年期息率僅2.8厘；招商永隆下調3個月或以上年息，其中1年期下調0.1厘至2.45厘；上商調低3個月以上年息0.1厘，1年為2.15厘；工銀亞洲減98天0.1厘至險守兩厘；小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）更把兩厘息下架，1年僅1.7厘。

4大行高息榜：

  • 1個月：中銀及滙豐齊為3.5厘，兩大發鈔行皆須兌換資金才享最高特惠息
  • 3個月：中銀1.8厘
  • 半年：中銀2.1厘
  • 1年：中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 2.2厘

所有港銀高息榜：

  • 7天：建行亞洲15厘
  • 1個月：花旗7厘
  • 3個月：富邦2.5厘
  • 半年：富邦2.6厘
  • 1年：華僑永亨及富邦齊為2.8厘

那邊廂，參考對上一次推同期票據，今天標售的央票無論是超額反應及中標息率較好，共接獲700.48億元申購，超額認購1.8倍。至於去年11月21日人行來港推250億元央票，共接獲548.69億元申請，超購1.19倍；當中3個月的中標息率為2.09厘，1年期為2.5厘。

人行是透過金管局旗下債務工具中央結算系統（CMU）標售上述央票；另內地昨維持1年期貸款市場報價利率（LPR）在3.65厘。華僑永亨經濟師姜靜預期，今年底離岸價約為6.6。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

華僑永亨銀行 大眾銀行 建行亞洲 星展銀行 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 中國人民銀行 人民幣

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