▲ 【恒生業績】恒生施穎茵：今年預期信貸損失低於去年、對營商環境審慎樂觀 無意派90周年特別息

恒生銀行 （00011） 去年預期信貸損失大增1.7倍，執行董事兼行政總裁施穎茵估計，今年預期信貸損失估計或較去年為低，因中央去年底陸續推出各項內房政策，有關政策開始見成效，而恒生早於2021年底已開始為內房相關預期信貸損失作撥備，做法較謹慎。

恒生去年內地房地產敞口跌26%，目前內房的風險敞口中，民企佔63%，國企則佔20%，未來會繼續降低內房行業的風險。風險監控總監張家慧指，內房行業的投資環境已有好轉，會繼續留意市場發展作適當提撥。

淨息差是否見頂要再觀察

恒生去年淨息差擴大，財務總監蘇雪冰指，淨息差受眾多因素影響，包括美息會否再升、銀行同業拆息走勢、經濟環境及市場競爭等，本港銀行淨息差於去年第四季普遍有改善，但是否已見頂要再觀察。她又認為，中港通關帶動經濟活動增加，銀行今年盈利能力或有改善，股本回報率亦應有進步。

本港現人才荒，施穎茵表示，恒生員工的流失率與業界相若，未來會繼續在人力資源及資訊科技方面投入更多。

今年為恒生銀行成立90周年，施穎茵指，派息要考慮一籃子因素，包括資本狀況、壓力測試及業務發展策略等，目前未有計劃派發90周年特別息，但該行對今年營商環境審慎樂觀，相信之後會在股東回報上體現。

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