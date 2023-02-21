▲ 【HSBC滙豐業績】祈耀年：今年首3季派定額息、末季派較高息屬公允預期

HSBC滙豐 （00005） 今公布去年全年業績顯示，擬今季起復派季度息。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在電話會議表示，將從今年第一季度開始重新派季息，而他認為，首3季度的定額派息，然後是金額高於首3季的末期息是公允的預期。

祈耀年表示，過去3年，集團做出的重大改變是將股息政策改為50%派息率，這既為集團提供能力為股東推動良好收益，提供更高收益率，亦為銀行內部保留資本，以資助額外的增長機會和/或回購，而從計數而言，集團今年有形股東權益回報料為至少12%、50%的派息率，全年股息料為50美仙，與疫前全年股息水平51美仙相若。

然而他指，今天的股息政策與3年前的股息政策的區別，是股東將會在得到相若水平的股息的同時，集團的的派息率比早年低得多，這既使集團能在短期內回報股東的同時，又能在中期內實現股價的增長前景。

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編輯：胡學能