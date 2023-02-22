  • 15°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 04:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】祈耀年料全年股息50美仙　達疫情前98%

股市 04:01 2023/02/22

分享：

分享：

【HSBC滙豐業績】祈耀年：今年首3季派定額息、末季派較高息屬公允預期

HSBC滙豐 （00005） 今公布去年全年業績顯示，擬今季起復派季度息。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在電話會議表示，將從今年第一季度開始重新派季息，而他認為，首3季度的定額派息，然後是金額高於首3季的末期息是公允的預期。

祈耀年表示，過去3年，集團做出的重大改變是將股息政策改為50%派息率，這既為集團提供能力為股東推動良好收益，提供更高收益率，亦為銀行內部保留資本，以資助額外的增長機會和/或回購，而從計數而言，集團今年有形股東權益回報料為至少12%、50%的派息率，全年股息料為50美仙，與疫前全年股息水平51美仙相若。

然而他指，今天的股息政策與3年前的股息政策的區別，是股東將會在得到相若水平的股息的同時，集團的的派息率比早年低得多，這既使集團能在短期內回報股東的同時，又能在中期內實現股價的增長前景。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐去年稅前少賺7%　擬今季起復派季息　一文即看滙豐業績重點（不斷更新）

【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息

【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年收入升12%、稅前盈利佔集團35%　預期信貸損失按年增1.8倍

編輯：胡學能

港股 派息 業績公布 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【美股市況】零售巨企對盈利前景審慎 道指曾瀉逾700點 納指挫2.2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港7%撲62關　望衝4年高　夜期升42點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港7%撲62關　望衝4年高　夜期升42點（不斷更新）
【HSBC匯豐業績懶人包】一文看清滙豐業績四大重點　最關注派季息（不斷更新）
【HSBC匯豐業績懶人包】一文看清滙豐業績四大重點　最關注派季息（不斷更新）
【美股市況】零售巨企對盈利前景審慎 道指曾瀉逾700點 納指挫2.2%（不斷更新）
【美股市況】零售巨企對盈利前景審慎 道指曾瀉逾700點 納指挫2.2%（不斷更新）
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款