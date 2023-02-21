清水灣半島兩房惹多客爭購　約4個月前後減價近90萬售　

中原地產伍錦基表示，將軍澳清水灣半島6座高層F室，實用面積526平方呎，為兩房間隔，座向東北，擁翠綠山景，去年10月開價795萬元，在多客搶購下，以708萬元成交，折合實用呎價13460元。

中原地產伍錦基指，原業主於2000年10月以217萬元購入單位，持貨22年多，現轉手帳面獲利491萬元離場，單位期內升值逾2.2倍。清水灣半島本月至今暫錄9宗成交，已追平上月全月交投量，平均實用呎價最新報13,623元。

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