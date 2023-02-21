新加坡印度啟動兩國實時支付系統 PayNow-UPI 成為第一個不依靠銀行金融機構的聯動系統

新加坡金融管理局（MAS）和印度儲備銀行（RBI）周二（21日）啟動了新加坡的PayNow和印度的統一支付接口（UPI）之間的鏈接。令參與金融機構的客戶能夠在兩國的銀行賬戶或電子錢包之間實時發送和接收資金。只需使用手機號碼、UPI身份或虛擬支付地址（VPA）就可以做到這一點。這種服務為客戶提供了一種安全、簡單和具有成本效益的方式來進行跨境資金轉移。

PayNow-UPI聯動是世界上第一個使用可擴展的雲基礎設施的實時支付系統聯動，可以適應未來匯款流量的增長。它也是第一個以非銀行金融機構為參與方的聯動系統。

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PayNow-UPI連接是新加坡金融管理局、RBI、兩國的支付系統運營商、支付計劃所有者以及參與銀行和非銀行金融機構之間廣泛合作的結果。它是加強跨境支付基礎設施的一個重要里程碑，支持印度作為G20主席國，改善跨境支付的成本、速度、准入和透明度。

UPI是一個由零售銀行聯盟開發的有七年曆史的支付基礎設施，已經成為印度人最受歡迎的在線交易方式。

該系統被包括Walmart、谷歌和Facebook在內的數十家本地和全球公司採用，每月處理超過80億筆交易。與UPI一樣，新加坡的PayNow也在該國的銀行和支付應用程序之間提供了互操作性，允許一個支付應用程序的用戶與其他應用程序的用戶進行交易。

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責任編輯：張瑋婷