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海日灣三房蝕住放再減價　四年帳蝕170萬離場　

股樓投資 16:15 2023/02/21

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中原地產鄭志遠表示，近日二手交投暢旺，不少買家怕遲買會貴，趁週末四出睇樓比較，大埔海日灣B2座中層A室，單位實用面積877平方呎，三房連套房間隔，原開價約1,250萬元蝕住放，議價後以1,180萬元易手，實用面積呎價13,455元。

中原鄭志遠表示，新買家為區內用家，見近期樓價見底回升，把握機會入市單位自住。據悉，原業主於2019年以1,350萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面蝕讓約170萬元離場，單位貶值約12.6%。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 海日灣 大埔 中原地產 私人屋苑

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