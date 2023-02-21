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【大行報告｜滙豐HSBC】大摩：滙豐股本回報率提速、目標價升至64.4元　一文看清大行看法（不斷更新）

股市 16:28 2023/02/21

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【大行報告｜滙豐】一文看清大行對滙豐業績看法（不斷更新）

滙豐 （00005） 今日中午公布業績，摩根士丹利表示，滙豐上季收入強勁，成本表現差於預期，資本回報率加速，重新派息等，上調2023、24年盈利預測2.4%及3.3%，目標價由59.8元升至64.4元，維持「增持」評級。

摩根士丹利指，滙豐普通股權一級資本比率介乎14%至15%，全年每股派息0.32美元，今、明年派息率定為50%，又料滙豐今年首季有機會啟動回購計劃，2024年將派0.21美元特別息，因此，預計滙豐將有市值約8%回饙於股東之中。再者，連同50%派息比率，以及2024至25年回購約80億美元，滙豐於2024年可提供達16%的回報率。

另外，高盛表示，滙豐去年第四季經調整除稅前利潤為68億美元，較該行及市場預測高17%及7%，這主要來自淨利息收入及整體收入好過預期，而部分則抵銷減值撥備。整體而言，高盛認為滙豐去年第四季表現穩健，並預期股價平穩或稍為向好。更好的資本比率及股本回報率更是一個明顯的利好，並抵銷部分信貸減值指引。

該行指，滙豐今年指引大致不變，集團預期2023年的淨利息收益將至少達到360億美元，這即意味管理層對短期借貸前景審慎，但仍料中長期有中至單位數字的借貸增長。該行維持「買入」評級，目標價為70元。

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編輯：姚卓然

港股 大行報告 滙豐控股（00005）
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