▲ 【大行報告│恒生11】券商：恒生派息高於預期惟估值偏高 貸款下跌與疫情及環球供應鏈疲弱有關

恒生銀行 （00011） 上季業績雖未如理想，但派息高於市場預期，帶動績後股價上揚。高盛認為，恒生第四次中期息金額較預期更高，2022年派息比率升9個百分點至83%，而收入勝預期主要由非利息收入推動，而淨利息收入則較該行估計高1%，經營支出較該行估計為低，但信貸成本則較該行估計高約11%，兩者大致抵銷。

高盛指，恒生下半年收入增長20%，淨利息收入按年增加39%，淨利息收益率與該行估計相若。高盛維持恒生「沽售」評級，12個月目標價116元。

大摩：恒生預期信貸損失較該行估計為低

摩根士丹利稱，恒生淨利息收入及淨利息收益率均優於預期，但貸款按年下跌7%，主要與疫情影響需求及環球供應鏈疲弱影響。大摩予恒生「減持」評級，目標價128.3元。

大摩指，恒生預期信貸損失較該行估計為低，但高於市場預期，主要受內地樓市影響，雖然業績公布後短期會為股價紓壓，但恒生整體估值仍然偏高。

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編輯：陳韻妍