英國HSBC度利潤激增92% 考慮提前股票回購 及發放特別股息每股0.21美元

《路透社》報道，匯豐銀行（HSBA）的季度利潤激增92%，利率上升使淨利息收入增加，但其香港股價則下跌2%，市場開始思考利率提升是否已經見頂。

這家總部位於倫敦的銀行周二（21日）表示，打算支付每股0.21美元的特別股息，作為出售其加拿大業務的100億美元所得的優先用途，以及更多的定期派息和新的股票回購。

集團首席執行官Noel Quinn稱，隨著回報率的提高，他們將增加分銷能力，一旦加拿大匯豐的銷售完成，還會考慮發放特別股息。它將在2023年恢復支付季度股息，並將考慮將新的股票回購提前到2023年第一季度。

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儘管利潤表現有所改善，但分析師們注意到匯豐對明年淨利息收入的保守預測，這表明利率上升帶來的繁榮可能已經達到頂峰。

匯豐銀行在倫敦上市的股票目前處於大約三年半以來的最高點，已經從2022年10月的低點反彈了45%，由於當時季度利潤下降和突然更換首席財務官導致失去了市場的信任，股價暴跌7%。

第四季度的稅前利潤為52億美元，高於去年同期的27億美元，也高於該行分析師平均預期編的49.6億美元。

雖然第四季度業績大增，但年度利潤從2021年的189億美元降至175億美元，原因是與出售法國零售銀行業務有關的24億美元減值。

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責任編輯：張瑋婷