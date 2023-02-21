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【港元定存】中銀滙豐半年港元定存息齊報3.3厘 專家料減息浪延至下月底

15:37 2023/02/21

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中銀香港及滙豐齊削減港元定存息。

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滙豐（HSBC）於昨天（2月20日）全面降低港元定期存款息，今天（21日）再有3間大小銀行跟減，最矚目的是中銀香港 （02388） 調低3個月及半年期年息0.1厘，目前兩大發鈔行由3個月至1年期的存息皆罕有相同。而上商也全面降息，其中1年期的年息削0.2厘至3.08厘；招商永隆狠削中長息，當中1年期息率劈0.35厘至3.75厘。

專家指兩大發鈔行輪流再劈息，料減息浪持續至下月底，臨近首季的季結才稍歇，因本港經濟有待復甦，業界高息吸存暫乏貸款出路。

4大行息率比較︰

  • 1年︰渣打3.6厘；滙豐昨削0.3厘至3.5厘，跟中銀香港相同；恒生 （00011） 3.2厘
  • 半年︰渣打3.4厘；中銀剛下調0.1厘至3.3厘；滙豐昨削0.2厘至3.3厘；恒生3.29厘
  • 3個月︰恒生3.19厘，中銀及滙豐3.1厘；渣打3厘，只攻中小企客戶

不過，另有兩行今天加息，建行亞洲兩連加，新近調升3個月年息0.1厘至3.3厘。大眾銀行則減快加慢，昨撤1年期4厘息至3.8厘，今天略加0.1厘，新報3.9厘。

新春限定高息定存 留意截止時間

順帶提醒，追息族須注意不少特惠息是新春期間限定，陸續於2月底到期，例如集友3個月有3.4厘、6個月享3.75厘，起存金額100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶，全新資金，分行渠道開立，推廣期至下周二（28日），額滿即止。

同樣，中銀香港 （02388） 7天享18厘，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利市）」，以上限10萬元計，速賺345元利息；每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此優惠一次，這超高息也於2月底屆滿。

渣打香港、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月定存，即享有額外9.7厘年利率，連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元，下周二也到期。

此外，金管局指去年本港貸款需求由升轉跌，全年錄得下降3%，乃自2003年沙士距今廿年以來首現，主因是息口攀升及外圍環境不明朗；但今年1月貸款需求及貿易融資等已好轉。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

Mox 虛擬銀行 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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