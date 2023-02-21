【大行報告】施羅德：中國內需反彈 中港股市同受惠

施羅德投資中國A股基金經理李文傑發表報告，指預期2023年將是中國經濟的「復甦之年」，有機會於年內錄得5%的國內生產總值增長。疫情期間廣告業、周期品、婚宴相關行業和消費服務業（如白酒）的跌幅比較嚴重。然而，隨著後疫情中國經濟重新啟動，這些備受打擊的行業預料將重拾動力回升，並帶動A 股及港股相關板塊跟隨受惠。

報告指出，過去幾年，內地市民因新冠疫情關係而減少出外消費，家庭住戶儲蓄錄得顯著增長。時至今日，新冠疫情、房地產市場隱憂等主 要風險已有所消退。同時，國家政策面亦已轉趨正面。儘管通脹問題席捲全球，中國仍維持低通脹水平，意味著貨幣政策方面可 以騰挪的空間更大。這些因素全都利好中國經濟復甦及後市發展。

隨著內地政府大力推動「共同富裕」政策，致力透過「形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構」擴大中產階層比例，中國的長遠經濟結構將更加穩固。當消費者信心回升自然會帶動大眾消費，從而促進不同行業的業務收益。

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在強調「房住不炒」的背景下，中國房地產行業過去兩年經歷了「去槓桿化」的階段。不少開發商面對嚴重的資金壓力，個別城 市也出現了為數不少的爛尾樓現象。為了房地產行業健康發展，自 2022 年四季度開始，當局已經著手為房地產市場提供支援。

除了以果斷措施推出「保交樓」政策外，不同行政部門也協調及時推出政策，為個別受壓的私營房地產企業拓寬融資管道，藉此 減緩私營開發商的資金壓力。與此同時，個別低線城市的購房政策和首套房利率也有所放鬆，強調支持合理需求的重要性等都是 利好房市的因素。雖然要完全重建市場信心仍有頗長的路要走，投資者對個別發展商的長遠償付能力亦存在疑問，但我們相信， 相關政策應有助穩定內房市場今後的發展，這也是穩定經濟的一項重要手段。

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雖然中國股市難免繼續受美國利率走勢及歐美經濟衰退等環球宏觀經濟風險影響，但從估值上來看，A股現處於合理區間。一旦美國利率見頂令美元偏軟，將導致更多資金流入新興市場，中國股市也將從中受益。故此，我們對A股市場的態度轉趨正面。

就新冠疫情的影響而言，不少人或會認為旅遊、免稅店和酒店業股價受影響最深。但事實上，這些行業的股價過去未見大幅下 滑，也許投資者前期已經消化負面因素，反而是廣告業、周期品、婚宴相關行業和消費服務業（如白酒）的跌幅比較嚴重。然而，隨著後疫情中國經濟重新啟動，這些備受打擊的行業預料將重拾動力回升，並帶動A 股及港股相關板塊跟隨受惠。

除了消費行業，投資者亦可留意有望受惠國家政策和具結構性增長潛力的產業鏈。中國政府正致力加強其在關鍵科技領域的自主 可控能力，以應對仍然複雜的國際宏觀環境。「十四五」期間強調的「高質量發展」也意味著中國有意循高附加值產業方向發 展，比如，最近首架國產大飛機中國商飛 C919 正式交付便是例子。商用大飛機的產業發展將撬動一系列高附加值的產業和推動 中國繼續往高端裝備領域推進。另外，在全球共同應對氣候變化的大環境下，與此相關的中國綠色能源和電動車行業發展亦將欣 欣向榮。中國在這些行業中具備了不少全球領先的上市公司，為投資者提供不少投資機會。

此外，在需求復甦的前提下，週期性板塊如原材料等同樣值得關注。在中國科技創新週期中，個別公司將可從國產替代的浪潮中 受惠，甚至有可能在日後成為全球領先的企業。然而，科技業和消費電子相關的硬體公司在短期仍將受消費電子需求疲弱和缺乏 新產品週期的推動影響，我們因此持保守態度。

另外，2023 年全球需求不振將是意料之中，出口導向行業壓力不言而喻。我們 偏向避免該行業，並將更多關注焦點投放到本土市場及本土消費相關板塊之上。

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記者：李兆明