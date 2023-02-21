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日本二月製造業活動以30個月來最快的速度收縮 快報日本二月綜合PMI50.7

環球政經 16:38 2023/02/21

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《路透社》報道，一項商業調查顯示，日本2月份的製造業活動以30個月來最快的速度收縮，市場認為是一個令人擔憂的跡象，日本身為世界第三經濟體正面臨著需求減弱和難以抑制的成本壓力。

日本製造業採購經理人指數（PMI）從上個月的48.9降至經季節性調整的47.4，是連續第四個月低於區分收縮與擴張的50水平，並創下自2020年8月的47.2以來的最大跌幅。分項指數數據顯示，工廠產出和新訂單連續第八個月下降，且降幅比1月份更大。

au Jibun銀行2月份的快報服務業PMI經季節性調整後，從上個月的52.3終值上升至8個月的高點53.6。

【Twitter】Twitter面臨多宗訴訟 該支付的款項高達1400多萬美元 【下一頁

實行該調查的標普全球市場情報公司(S&P Global Market Intelligence)經濟總監Andrew Harker指，隨著最新一波COVID-19大流行病的消退，服務提供商的活動和新業務出現了更大幅度的增長，為需求提供了提振。

儘管成本環境受到挑戰，服務運營商的信心有所改善，商業情緒分指數從10個月的低點上升。

總體而言，2月份au Jibun Bank快報日本綜合PMI為50.7，與上個月的最終數據一致，因為利好的服務業PMI抵消了黯淡的製造業指數。

 

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責任編輯：張瑋婷

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