NOVO LAND 2B期首批146伙　入場價約425萬起　設利息補貼抗加息

新地旗下屯門NOVO LAND 第2B期項目今開價，新地副董事總經理雷霆表示，首批單位提供146伙，折扣優惠最高達樓價15%，折實平均呎價13,288元。他形容項目首批開價為「北都歡騰價」，定價考慮同區供應及項目自身條件，對比同區二手單位低約一成有多，料延續一期的暢旺銷情。近期見豪宅單位成交增多，而通常買入這類單位的屬「聰明錢」，反映睇好後市表現，而加息對樓市壓力亦見逐漸消除。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目提供多種付款辦法及優惠，優惠分為樓價折扣、代繳稅款及現金回贈等。其中「置稱心」按揭利息保障，於首三年的保障期間，以第一期供款的適用利率或3.375%作基準，如3年內若息口調高，集團會保障買家繳付利息差價，最高補貼為樓價1%，讓買家可安心供款。此外，他指，針對項目1期向隅客或近親，項目設有1,000至5,000元現金回贈，

陳漢麟續指，而曾於項目一期推售時為開放式單位買家提供的漸進式供款辦法，於是次價單將擴展到一房戶，方便買家短時間內調動資金。先前推出的家具積分優惠亦將適用於是次價單的三房單位上。另設有定息二按等。

發展商今日下午對公眾開放項目的示範單位，料於周五正式開始收票，料於3月初展開銷售，希望首輪銷售能涉及更多樣的單位，迎合不同種類準買家的入市需要。

首張價單實用面積305至703平方呎，提供5伙一房單位、99伙兩房，以及42伙三房戶，折實價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價則介乎12,780至14,196元。其中入場單位為第1B座3樓H室，實用面積305方呎，折實呎價約13,951元。兩房入場單位為第1A座3樓C室，實用面積444方呎，折實價574.26萬元，折實呎價約12,934元。

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