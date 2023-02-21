【新股IPO】嘀嗒出行捲土重來 再度遞交來港上市申請

內地網約車公司嘀嗒出行就來港上市再次向聯交所提交申請，聯席保薦人為海通國際、野村及中金公司，較2020年首次提交上市申請時新增中金為保薦人。根據其初步招股文件顯示，截至去年9月底止，嘀嗒出行正於中國全國366個城市提供基於App的順風車平台服務，擁有約1,240萬名認證私家車車主，自成立起已為約5,740萬名乘客提供服務。





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去年首三季公司收入達4.28億元人民幣，按年跌26.6%，非國際財務報告準則下經調整利潤更下跌64.6%至6,539.9萬元人民幣。





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嘀嗒出行自成立以來先後引入蔚來資本、IDG、崇德資本、易車網、高瓴資本、京東(09618)及攜程(09961) 等投資者，預期上市集資所得將主要用於於擴大用戶群並加強營銷、提升技術能力及安全機制、增強變現能力，以及在中國出行市場價值鏈中選擇性地尋求戰略聯盟及投資收購機會等。

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記者：張以正