普京今日發表國情咨文 料通報烏克蘭戰爭最新情況

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於本港時間周二（21日）下午5點，會發表國情咨文，内容料主要向俄羅斯軍政精英通報對烏克蘭戰爭的最新情況，以及未來一年的大計。

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普京去年並無發表國情咨文。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯的發展和生活處於關鍵及複雜時刻，人人都等待消息，希望能得知政府對烏克蘭戰爭的評估。

佩斯科夫指，普京發表國情咨文期間會分析國際形勢，並概述他對俄羅斯受西方全面制裁後該國發展的看法。

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俄羅斯塔斯社（TASS）報道，每年通常會有過千名嘉賓出席國情咨文演說，包括國會議員、法官、地區行政官員和宗教領袖，普京今年特別要求有份侵烏現已退伍的軍人出席。

電視台為普京發表國情咨文分配了一小時，但普京可自行決定演説時間長短。他在2004及2005年發表的國情咨文僅長約48分鐘，但2018年及2021年則分別長1小時55分鐘及1小時19分鐘。

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責任編輯：鄭錦玲