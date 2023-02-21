普京今日發表國情咨文 指西方制裁只是自我懲罰

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於本港時間周二（21日）下午5點發表國情咨文，内容主要向俄羅斯軍政精英通報對烏克蘭戰爭的最新情況，以及未來一年大計。

【烏克蘭戰爭】烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場 【下一頁】

普京開場首先提到俄羅斯開戰的原因，指控西方及北約（NATO）在戰前公開談論向烏克蘭供應核武，與烏克蘭玩骯髒的遊戲，用毫無原則的謊言欺騙自己國家的人民。

他指俄羅斯願意與西方對話，並建立平等安全體系，但西方不誠實回應，包括北約擴張並在歐洲部署新反導彈系統的具體行動，企圖讓整個地球都遍佈美軍基地。

普京強調是西方挑起戰爭，而俄羅斯使用武力來阻止戰爭，又稱西方會利用任何人，包括恐怖分子、納粹分子甚至魔鬼本身來對抗俄羅斯。他指控西方試圖將局部衝突轉變為全球衝突，俄羅斯將以適當方式回應。

當提到烏克蘭情況時，普京形容烏克蘭人民已成為西方主人的人質，遭西方在政治、經濟和軍事方面佔領該國。他指現時的烏克蘭政權不​​符合國家利益，是為外國勢力的利益服務。

俄羅斯去年宣布烏東四地公投通過，盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）併入俄羅斯。普京感謝上述四地民眾，指他們決定了自身的未來，選擇與俄羅斯同在。

西方自俄烏戰爭以來制裁俄羅斯，但普京表示西方對俄的軍事、信息及經濟侵略都不成功，更指發起制裁者只是在自我懲罰。普京批評西方的制裁措施引發這些國家的通脹、工廠停擺及能源危機，卻向西方人民聲稱俄羅斯才是罪魁禍首。

普京聲稱俄羅斯經濟沒有崩潰只是重組，俄羅斯仍與世界多個地區有業務往來。

俄羅斯去年GDP收縮2.1% 大宗商品出口減制裁影響 【下一頁】

普京去年並無發表國情咨文。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，每年通常會有過千名嘉賓出席國情咨文演說，包括國會議員、法官、地區行政官員和宗教領袖，普京今年特別要求有份侵烏現已退伍的軍人出席。

電視台為普京發表國情咨文分配了一小時，但普京可自行決定演説時間長短。他在2004及2005年發表的國情咨文僅長約48分鐘，但2018年及2021年則分別長1小時55分鐘及1小時19分鐘。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）指，總統拜登（Joe Biden）沒有觀看普京的國情咨文，強調拜登晚上在華沙的演説絕非為了回應普京。沙利文認為普京似乎是提前發表國情咨文，以配合拜登出訪東歐。

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責任編輯：鄭錦玲