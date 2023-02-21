【大行報告】摩通：上季產品毛利率疲弱 料中國鋁業今年毛利隨需求回升

摩根大通表示，下調中國鋁業（02600）去年盈利預測11%，以反映去年第四季產品毛利率疲弱。不過該行仍維持對其正面看法，料鋁毛利會隨需求回升，並予其「增持」評級，目標價6.8元。中國鋁業周二（21日）收報 4.39元，升幅0.5%。



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與去年相反，因行業盈利能力較低，該行料今年鋁產量只會緩慢復甦。不過隨著今年需求逐步改善，估計鋁毛利將會回升。 該行指出，在冶煉企業在雲南省減產的消息之下，公司AH股股價一度受帶動。





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摩通又指，過去兩年國內開始推動以水電為基礎的鋁生產以減少碳排放，但因水電供應不穩定，鋁產量變得更為波動。 由於絕大多數新的鋁產能都以水力發電，該行相信國內鋁產量波動性上升會成為未來數年的新常態。

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撰文：鄭昊彤