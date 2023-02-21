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【大行報告】摩通：上季產品毛利率疲弱 料中國鋁業今年毛利隨需求回升

股樓投資 20:16 2023/02/21

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摩根大通表示，下調中國鋁業（02600）去年盈利預測11%，以反映去年第四季產品毛利率疲弱。不過該行仍維持對其正面看法，料鋁毛利會隨需求回升，並予其「增持」評級，目標價6.8元。中國鋁業周二（21日）收報4.39元，升幅0.5%。


【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
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與去年相反，因行業盈利能力較低，該行料今年鋁產量只會緩慢復甦。不過隨著今年需求逐步改善，估計鋁毛利將會回升。該行指出，在冶煉企業在雲南省減產的消息之下，公司AH股股價一度受帶動。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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摩通又指，過去兩年國內開始推動以水電為基礎的鋁生產以減少碳排放，但因水電供應不穩定，鋁產量變得更為波動。由於絕大多數新的鋁產能都以水力發電，該行相信國內鋁產量波動性上升會成為未來數年的新常態。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

 

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撰文：鄭昊彤

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增持 目標價 港股 中國鋁業（02600） 大行報告

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